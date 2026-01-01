Bugünkü Blueprint Fiyatı

Bugünkü Blueprint (BP) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,87 değişim gösterdi. Mevcut BP / USD dönüşüm oranı BP başına -- şeklindedir.

Blueprint, şu anda piyasa değeri açısından $ 30.466 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 447,30M BP şeklindedir. Son 24 saat içinde BP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00116608 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BP, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde -%4,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Blueprint (BP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,47K$ 30,47K $ 30,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 48,92K$ 48,92K $ 48,92K Dolaşım Arzı 447,30M 447,30M 447,30M Toplam Arz 718.306.673,2625768 718.306.673,2625768 718.306.673,2625768

Şu anki Blueprint piyasa değeri $ 30,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BP arzı 447,30M olup, toplam arzı 718306673.2625768. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 48,92K.