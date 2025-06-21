BNB Agents Fiyatı (BNBAI)
Bugün için canlı BNB Agents (BNBAI) fiyatı, 0,00013587 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 130,13K USD. BNBAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BNB Agents Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki BNB Agents fiyat değişimi -%14,86
- Dolaşımdaki arz: 958,04M USD.
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Gün içerisinde, BNB Agents / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BNB Agents / USD fiyat değişimi, $ -0,0000206209.
Son 60 gün içerisinde, BNB Agents / USD fiyat değişimi, $ -0,0000379241.
Son 90 gün içerisinde, BNB Agents / USD fiyat değişimi, $ -0,0005686964115334427.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%14,86
|30 Gün
|$ -0,0000206209
|-%15,17
|60 Gün
|$ -0,0000379241
|-%27,91
|90 Gün
|$ -0,0005686964115334427
|-%80,71
En güncel BNB Agents fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,13
-%14,86
-%5,95
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BNB Agents serve as a hub for AI Agents on the BNB Chain. Powered by $BNBAI, a unified currency for all AI, and build on the operating system designed for inclusive intelligence, this platform forms the foundation of the Agentive Economy. It enables the creation and operation of dynamic AI Agents tailored to diverse use cases. With $BNBAI at its core, BNB Agents seamlessly integrates AI capabilities with blockchain, redefining how intelligence and autonomy function within decentralized ecosystems.
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|1 BNBAI / VND
₫3,57541905
|1 BNBAI / AUD
A$0,0002092398
|1 BNBAI / GBP
￡0,0001005438
|1 BNBAI / EUR
€0,0001168482
|1 BNBAI / USD
$0,00013587
|1 BNBAI / MYR
RM0,0005774475
|1 BNBAI / TRY
₺0,0053899629
|1 BNBAI / JPY
¥0,0198519657
|1 BNBAI / RUB
₽0,0106535667
|1 BNBAI / INR
₹0,011766342
|1 BNBAI / IDR
Rp2,2273766928
|1 BNBAI / KRW
₩0,1866337494
|1 BNBAI / PHP
₱0,007771764
|1 BNBAI / EGP
￡E.0,0068763807
|1 BNBAI / BRL
R$0,0007486437
|1 BNBAI / CAD
C$0,0001861419
|1 BNBAI / BDT
৳0,0166250532
|1 BNBAI / NGN
₦0,2106501306
|1 BNBAI / UAH
₴0,0056671377
|1 BNBAI / VES
Bs0,01385874
|1 BNBAI / PKR
Rs0,0385762104
|1 BNBAI / KZT
₸0,0710233251
|1 BNBAI / THB
฿0,0044443077
|1 BNBAI / TWD
NT$0,0040190346
|1 BNBAI / AED
د.إ0,0004986429
|1 BNBAI / CHF
Fr0,0001100547
|1 BNBAI / HKD
HK$0,0010665795
|1 BNBAI / MAD
.د.م0,0012404931
|1 BNBAI / MXN
$0,0026046279