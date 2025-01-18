BNB Whales Fiyatı (BNB WHALES)
Bugün için canlı BNB Whales (BNB WHALES) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BNB WHALES / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BNB Whales Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.61 USD
- Gün içindeki BNB Whales fiyat değişimi +0.62%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, BNB Whales / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BNB Whales / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BNB Whales / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BNB Whales / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.62%
|30 Gün
|$ 0
|-5.38%
|60 Gün
|$ 0
|+9.71%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BNB Whales fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.30%
+0.62%
+6.28%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BNB Whales is a dynamic cryptocurrency that sets itself apart in the market through its innovative features and experienced team. With 50% of the total supply burnt, it exhibits a commitment to reducing the overall supply, which can potentially drive up the value of the remaining tokens. Additionally, the project incorporates a 2% reflection mechanism, rewarding token holders with additional tokens simply by holding BNB Whales in their wallets.To ensure stability and sustainability, the project implements a 6% buyback feature, using this portion of funds to repurchase tokens and maintain liquidity in the market. This buyback mechanism can contribute to price support and reduce potential price fluctuations.
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