Bugünkü BNBdip Fiyatı

Bugünkü BNBdip (BNBDIP) fiyatı $ 0,00001556 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BNBDIP / USD dönüşüm oranı BNBDIP başına $ 0,00001556 şeklindedir.

BNBdip, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.562,94 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BNBDIP şeklindedir. Son 24 saat içinde BNBDIP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00011801 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001552 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BNBDIP, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BNBdip (BNBDIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,56K$ 15,56K $ 15,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,56K$ 15,56K $ 15,56K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki BNBdip piyasa değeri $ 15,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BNBDIP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,56K.