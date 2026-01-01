Bugünkü BOBBY Rizz Fiyatı

Bugünkü BOBBY Rizz (BOBBY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 5.30 değişim gösterdi. Mevcut BOBBY / USD dönüşüm oranı BOBBY başına -- şeklindedir.

BOBBY Rizz, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,403.7 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999.90M BOBBY şeklindedir. Son 24 saat içinde BOBBY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOBBY, son bir saatte +0.56% ve son 7 günde -16.54% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 100.22 seviyesine ulaştı.

BOBBY Rizz (BOBBY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4.40K$ 4.40K $ 4.40K Hacim (24 Sa) $ 100.22$ 100.22 $ 100.22 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4.40K$ 4.40K $ 4.40K Dolaşım Arzı 999.90M 999.90M 999.90M Toplam Arz 999,903,069.882476 999,903,069.882476 999,903,069.882476

Şu anki BOBBY Rizz piyasa değeri $ 4.40K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 100.22. Dolaşımdaki BOBBY arzı 999.90M olup, toplam arzı 999903069.882476. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4.40K.