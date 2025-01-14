Bobcoin Fiyatı (BOBC)
Bugün için canlı Bobcoin (BOBC) fiyatı, 0.13639 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BOBC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bobcoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 170.43 USD
- Gün içindeki Bobcoin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Bobcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bobcoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0153278628.
Son 60 gün içerisinde, Bobcoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0944760163.
Son 90 gün içerisinde, Bobcoin / USD fiyat değişimi, $ -0.4493289959475184.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0153278628
|-11.23%
|60 Gün
|$ -0.0944760163
|-69.26%
|90 Gün
|$ -0.4493289959475184
|-76.71%
En güncel Bobcoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-24.24%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bob Eco (the company behind bobcoin) produces and leases out electric two- and threewheeled vehicles in developing countries and controls the charging network for battery swapping. Bob Eco has embedded a social impact into the heart of its business with the objective to create employment and protect the environmental protection; this while giving coinholders the opportunity to make a good return on their tokens. Bob Eco offers asset finance to spur human potential across emerging markets. The project challenges the status quo and offers underserved people a frictionless opportunity to purchase a Bob vehicle and earn a stable income. Bobcoin is a social asset-backed crypto—a cryptographically secured representation of the rights of a Bobcoin holder to receive a benefit from their tokens. As every Bobcoin is linked to an electric vehicle managed by Bob Eco, the tokens are always backed by the value of the asset they represent. These assets cover electric vehicles and objects in the Bob Eco system, which both clean the environment and help people in developing countries to make a living.
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A$0.2195879
|1 BOBC / GBP
￡0.1118398
|1 BOBC / EUR
€0.1322983
|1 BOBC / USD
$0.13639
|1 BOBC / MYR
RM0.613755
|1 BOBC / TRY
₺4.8404811
|1 BOBC / JPY
¥21.5387088
|1 BOBC / RUB
₽14.0468061
|1 BOBC / INR
₹11.8086462
|1 BOBC / IDR
Rp2,235.9012816
|1 BOBC / PHP
₱8.0142764
|1 BOBC / EGP
￡E.6.8822394
|1 BOBC / BRL
R$0.8306151
|1 BOBC / CAD
C$0.1950377
|1 BOBC / BDT
৳16.4840954
|1 BOBC / NGN
₦210.8030201
|1 BOBC / UAH
₴5.782936
|1 BOBC / VES
Bs7.22867
|1 BOBC / PKR
Rs38.011893
|1 BOBC / KZT
₸72.4312734
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฿4.7436442
|1 BOBC / TWD
NT$4.4995061
|1 BOBC / CHF
Fr0.1241149
|1 BOBC / HKD
HK$1.0611142
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.د.م1.3707195