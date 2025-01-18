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Bonsai Fiyatı (BONSAI)

USD

Bonsai (BONSAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0.27585
$0.27585$0.27585
+2.90%(1D)

Bugünkü Bonsai (BONSAI) Fiyatı

Bugün için canlı Bonsai (BONSAI) fiyatı, 0.27585 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BONSAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bonsai Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.71K USD
- Gün içindeki Bonsai fiyat değişimi +2.90%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Bonsai (BONSAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bonsai / USD fiyat değişimi, $ +0.00777875.
Son 30 gün içerisinde, Bonsai / USD fiyat değişimi, $ -0.0103762080.
Son 60 gün içerisinde, Bonsai / USD fiyat değişimi, $ +0.1550657397.
Son 90 gün içerisinde, Bonsai / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00777875+2.90%
30 Gün$ -0.0103762080-3.76%
60 Gün$ +0.1550657397+56.21%
90 Gün$ 0--

Bonsai (BONSAI) Fiyat Analizi

En güncel Bonsai fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.266693
$ 0.266693$ 0.266693

$ 0.277425
$ 0.277425$ 0.277425

$ 0.427849
$ 0.427849$ 0.427849

-0.17%

+2.90%

+9.81%

Bonsai (BONSAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 4.71K
$ 4.71K$ 4.71K

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Bonsai (BONSAI) Nedir?

Bonsai DAO, a pioneering MetaDAO, propels DeFi innovation with a network of subDAOs, each adding unique value. Our ecosystem fosters growth and rewards stakeholders, setting new benchmarks in decentralized finance.

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Bonsai (BONSAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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BONSAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BONSAI / AUD
A$0.4441185
1 BONSAI / GBP
0.226197
1 BONSAI / EUR
0.2675745
1 BONSAI / USD
$0.27585
1 BONSAI / MYR
RM1.241325
1 BONSAI / TRY
9.7733655
1 BONSAI / JPY
¥43.1125965
1 BONSAI / RUB
28.2718665
1 BONSAI / INR
23.883093
1 BONSAI / IDR
Rp4,522.130424
1 BONSAI / PHP
16.1510175
1 BONSAI / EGP
￡E.13.90284
1 BONSAI / BRL
R$1.6744095
1 BONSAI / CAD
C$0.397224
1 BONSAI / BDT
33.515775
1 BONSAI / NGN
429.6722355
1 BONSAI / UAH
11.6160435
1 BONSAI / VES
Bs14.8959
1 BONSAI / PKR
Rs76.901463
1 BONSAI / KZT
146.415663
1 BONSAI / THB
฿9.516825
1 BONSAI / TWD
NT$9.0727065
1 BONSAI / CHF
Fr0.2510235
1 BONSAI / HKD
HK$2.146113
1 BONSAI / MAD
.د.م2.769534