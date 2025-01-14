Book of Lies Fiyatı (BOL)
Bugün için canlı Book of Lies (BOL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 14.41K USD. BOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Book of Lies Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.87 USD
- Gün içindeki Book of Lies fiyat değişimi +5.04%
- Dolaşımdaki arz: 62.10B USD.
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Gün içerisinde, Book of Lies / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Book of Lies / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Book of Lies / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Book of Lies / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+5.04%
|30 Gün
|$ 0
|-75.07%
|60 Gün
|$ 0
|-82.93%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Book of Lies fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.15%
+5.04%
-12.11%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Book of Lies (BOL) is a cryptocurrency project based on Solana that aims to immortalize meme culture within the blockchain. The project is inspired by the Book of Meme which is famous for it's Daily GM's. The Book of Lies however, will post Daily Lies. Our followers will be able to identify with our daily lies, allowing them to engage, share, and comment everyday. This will help grow our community each and every day, one lie at a time!
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