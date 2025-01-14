Boosted LUSD Fiyatı (BLUSD)
Bugün için canlı Boosted LUSD (BLUSD) fiyatı, 1.28 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.35M USD. BLUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Boosted LUSD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.91K USD
- Gün içindeki Boosted LUSD fiyat değişimi -0.38%
- Dolaşımdaki arz: 1.84M USD.
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Gün içerisinde, Boosted LUSD / USD fiyat değişimi, $ -0.004865566386011.
Son 30 gün içerisinde, Boosted LUSD / USD fiyat değişimi, $ +0.0034903040.
Son 60 gün içerisinde, Boosted LUSD / USD fiyat değişimi, $ +0.0083966720.
Son 90 gün içerisinde, Boosted LUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.004865566386011
|-0.38%
|30 Gün
|$ +0.0034903040
|+0.27%
|60 Gün
|$ +0.0083966720
|+0.66%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Boosted LUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-0.38%
+0.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Chicken Bonds is a novel bonding mechanism to acquire protocol-owned liquidity (POL) for Liquity in a permissionless way. At the same time, it offers an amplified yield-earning and trading opportunity for LUSD holders. Chicken Bonds gamifies the LUSD Stability Pool yield by combining game-theoretic plays with Dynamic NFTs. These NFTs are a new and innovative concept as they change their visual representation based on the user's bonding actions and can be only acquired by participating in Chicken Bonds.
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|1 BLUSD / AUD
A$2.0608
|1 BLUSD / GBP
￡1.0368
|1 BLUSD / EUR
€1.2416
|1 BLUSD / USD
$1.28
|1 BLUSD / MYR
RM5.76
|1 BLUSD / TRY
₺45.4272
|1 BLUSD / JPY
¥201.5104
|1 BLUSD / RUB
₽131.52
|1 BLUSD / INR
₹110.8992
|1 BLUSD / IDR
Rp20,983.6032
|1 BLUSD / PHP
₱74.9568
|1 BLUSD / EGP
￡E.64.6528
|1 BLUSD / BRL
R$7.7952
|1 BLUSD / CAD
C$1.8304
|1 BLUSD / BDT
৳155.584
|1 BLUSD / NGN
₦1,984.4864
|1 BLUSD / UAH
₴54.272
|1 BLUSD / VES
Bs67.84
|1 BLUSD / PKR
Rs356.736
|1 BLUSD / KZT
₸679.7568
|1 BLUSD / THB
฿44.3904
|1 BLUSD / TWD
NT$42.3552
|1 BLUSD / CHF
Fr1.1648
|1 BLUSD / HKD
HK$9.9584
|1 BLUSD / MAD
.د.م12.9152