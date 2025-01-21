BorderCollieBSC Fiyatı (BDCL BSC)
Bugün için canlı BorderCollieBSC (BDCL BSC) fiyatı, 0.00179043 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BDCL BSC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BorderCollieBSC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 34.10 USD
- Gün içindeki BorderCollieBSC fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, BorderCollieBSC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BorderCollieBSC / USD fiyat değişimi, $ +0.0002049372.
Son 60 gün içerisinde, BorderCollieBSC / USD fiyat değişimi, $ +0.0001662262.
Son 90 gün içerisinde, BorderCollieBSC / USD fiyat değişimi, $ +0.000221787357818757.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0002049372
|+11.45%
|60 Gün
|$ +0.0001662262
|+9.28%
|90 Gün
|$ +0.000221787357818757
|+14.14%
En güncel BorderCollieBSC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Border Collie BSC is more than just a memecoin; it's a global community united by a love for dogs and the world of cryptocurrencies. Just like the memes that inspired us, our memecoin celebrates crypto culture and meme fun, while striving to innovate and provide value to our investors.Border Collie BSC, the memers' best friend! Inspired by the vibrant energy and contagious popularity of Border Collie dog breeds, our memecoin aims to revolutionize the global community and marketing market.We believe in the power of community. Our memecoin is designed to bring people from all over the world together, sharing laughs, experiences, and of course, profits. We are building a massive community where each member is valued and has an active voice in our growth and development
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|1 BDCL BSC / AUD
A$0.002864688
|1 BDCL BSC / GBP
￡0.0014502483
|1 BDCL BSC / EUR
€0.0017188128
|1 BDCL BSC / USD
$0.00179043
|1 BDCL BSC / MYR
RM0.0080032221
|1 BDCL BSC / TRY
₺0.0637751166
|1 BDCL BSC / JPY
¥0.2786983338
|1 BDCL BSC / RUB
₽0.1808871429
|1 BDCL BSC / INR
₹0.1548900993
|1 BDCL BSC / IDR
Rp29.3513067792
|1 BDCL BSC / PHP
₱0.1047222507
|1 BDCL BSC / EGP
￡E.0.0900049161
|1 BDCL BSC / BRL
R$0.0107962929
|1 BDCL BSC / CAD
C$0.0025782192
|1 BDCL BSC / BDT
৳0.2183071299
|1 BDCL BSC / NGN
₦2.7801617997
|1 BDCL BSC / UAH
₴0.0756098589
|1 BDCL BSC / VES
Bs0.09668322
|1 BDCL BSC / PKR
Rs0.4992793098
|1 BDCL BSC / KZT
₸0.949823115
|1 BDCL BSC / THB
฿0.0609641415
|1 BDCL BSC / TWD
NT$0.0586186782
|1 BDCL BSC / CHF
Fr0.001611387
|1 BDCL BSC / HKD
HK$0.0139295454
|1 BDCL BSC / MAD
.د.م0.0179401086