Bouncing Seals Fiyatı (SEALS)
Bugün için canlı Bouncing Seals (SEALS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 16.32K USD. SEALS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bouncing Seals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.51 USD
- Gün içindeki Bouncing Seals fiyat değişimi +4.58%
- Dolaşımdaki arz: 999.32M USD.
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Gün içerisinde, Bouncing Seals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bouncing Seals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bouncing Seals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bouncing Seals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.58%
|30 Gün
|$ 0
|-29.44%
|60 Gün
|$ 0
|-28.92%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bouncing Seals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+4.58%
-21.34%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bouncing Seals is an innovative crypto project that captivates users with its adorable seal-themed concept. The project incorporates animated seals bouncing through various virtual environments within the blockchain. Users engage in activities like collecting, breeding, and trading these animated seals as non-fungible tokens (NFTs) on the blockchain. Each seal possesses unique traits, fostering a vibrant community around the joyous, unstoppable bouncing of these digital creatures. The project's allure lies in its playful nature, inviting users to participate in an entertaining and engaging crypto experience centered around these lively bouncing seals.
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|1 SEALS / USD
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