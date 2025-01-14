Bounty0x Fiyatı (BNTY)
Bugün için canlı Bounty0x (BNTY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 29.29K USD. BNTY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bounty0x Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.52 USD
- Gün içindeki Bounty0x fiyat değişimi -0.16%
- Dolaşımdaki arz: 164.64M USD.
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Gün içerisinde, Bounty0x / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bounty0x / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bounty0x / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bounty0x / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.16%
|30 Gün
|$ 0
|-29.43%
|60 Gün
|$ 0
|-4.15%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bounty0x fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.19%
-0.16%
-6.66%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
At bounty0x we are building a platform enabling startups to post bounty tasks which bounty hunters will be able to accept and complete. Bounty0x makes it easier for users seeking to complete bounties to search and accept bounties. The benefit of this approach are twofold. First, this allows startups to focus exclusively on developing their product, and second, it makes it easier for bounty hunters to find new campaigns to join. Startups and bounty hunters have an economic interest to use our platform. In the same way that miners take a fee for every verified transaction, "bounty sheriffs" take a small fee for every verified bounty task they review correctly. By using the bounty0x platform, startups will have access to a pool of reputable bounty hunters, and a verification mechanism to ensure the tasks are performed accordingly.
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