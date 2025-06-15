Brad Fiyatı (BRAD)
Bugün için canlı Brad (BRAD) fiyatı, 0,00113859 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. BRAD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Brad Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Brad fiyat değişimi +%100,14
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Brad / USD fiyat değişimi, $ +0,00056969.
Son 30 gün içerisinde, Brad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Brad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Brad / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00056969
|+%100,14
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Brad fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%2,57
+%100,14
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Brad is no ordinary dog – he's a rough, patriotic outsider with a taste for real life and straight talk. In his gritty, slightly rundown apartment, he chills with an unmistakable mix of attitude and a vision that's set to change the world. Brad is more than just a dog – he's a movement. A voice for freedom, progress, and a bit of madness. He's not afraid to say the things others don't dare to speak, and he represents a new kind of hype. But Brad isn't just a rebel – he's a crypto trader from the early days, a true memecoin pioneer. After shaking up the markets, he's now launching his own coin – one that's fair, transparent, and ready to revolutionize the crypto world. No nonsense, no tricks – Brad stands for real values. And this is just the beginning. Brad believes that crypto is more than just money – it's a movement. An opportunity to make America great again and give people a platform for freedom and innovation
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|1 BRAD / VND
₫29,96199585
|1 BRAD / AUD
A$0,0017420427
|1 BRAD / GBP
￡0,0008311707
|1 BRAD / EUR
€0,0009791874
|1 BRAD / USD
$0,00113859
|1 BRAD / MYR
RM0,0048276216
|1 BRAD / TRY
₺0,0448490601
|1 BRAD / JPY
¥0,1640822049
|1 BRAD / RUB
₽0,090859482
|1 BRAD / INR
₹0,0980439849
|1 BRAD / IDR
Rp18,6654068496
|1 BRAD / KRW
₩1,5554505708
|1 BRAD / PHP
₱0,0638407413
|1 BRAD / EGP
￡E.0,0565993089
|1 BRAD / BRL
R$0,0063077886
|1 BRAD / CAD
C$0,0015370965
|1 BRAD / BDT
৳0,1392381711
|1 BRAD / NGN
₦1,757072088
|1 BRAD / UAH
₴0,0472628709
|1 BRAD / VES
Bs0,113859
|1 BRAD / PKR
Rs0,3221754264
|1 BRAD / KZT
₸0,5844837906
|1 BRAD / THB
฿0,0368675442
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د.إ0,0041786253
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Fr0,0009222579
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HK$0,0089265456
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.د.م0,0103725549
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