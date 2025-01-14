Brainers Fiyatı (BRAINERS)
Bugün için canlı Brainers (BRAINERS) fiyatı, 0.00207952 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 126.74K USD. BRAINERS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Brainers Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.01 USD
- Gün içindeki Brainers fiyat değişimi -59.98%
- Dolaşımdaki arz: 60.95M USD.
MEXC'deki BRAINERS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BRAINERS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Brainers / USD fiyat değişimi, $ -0.003117407372794083.
Son 30 gün içerisinde, Brainers / USD fiyat değişimi, $ -0.0017465848.
Son 60 gün içerisinde, Brainers / USD fiyat değişimi, $ -0.0018742950.
Son 90 gün içerisinde, Brainers / USD fiyat değişimi, $ -0.02102317956540261.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.003117407372794083
|-59.98%
|30 Gün
|$ -0.0017465848
|-83.98%
|60 Gün
|$ -0.0018742950
|-90.13%
|90 Gün
|$ -0.02102317956540261
|-90.99%
En güncel Brainers fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.02%
-59.98%
-80.84%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Brainers Social Network What is Brainers? Brainers is a social platform. The main goal of the Brainers project is to offer users the unique opportunity to generate income through simple social interaction. This initiative not only proposes an alternative source of income for participants but also aims to fundamentally transform the public perception of social networks. By promoting an interactive and productive community, Brainers intends to redefine the norms and values governing the social digital space. ______________________________________________ Brainers Token Utilities Direct Participation in the Digital Economy - Brainers token holders are active participants in an ecosystem that values and rewards online engagement, paving the way for a new era of participatory digital economy. Innovative Buyback Mechanism - The Brainers token buyback strategy contributes to price stabilization and continuous value growth, providing token holders with enhanced financial security and long-term appreciation potential. Demand Stimulation through Real Utility - By offering real utility within the Brainers ecosystem, the token becomes essential for transactions, rewards, and other functions, which stimulates demand and, consequently, the value of the token. Exclusive Benefits for Holders - Access to special rewards, bonuses, and opportunities within the Brainers platform is reserved exclusively for token holders, thus providing added value and solid reasons for acquisition and retention. Participatory Financing and Crowdfunding - The Brainers token grants access to exclusive participatory financing platforms, where holders can invest in innovative startups and projects supported by the Brainers community. This offers a unique opportunity to support and benefit from the success of emerging initiatives in the ecosystem. Exclusive Marketplace - A dedicated marketplace where Brainers token holders can buy, sell, or trade goods and services using the token.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BRAINERS / AUD
A$0.0033480272
|1 BRAINERS / GBP
￡0.0016844112
|1 BRAINERS / EUR
€0.0020171344
|1 BRAINERS / USD
$0.00207952
|1 BRAINERS / MYR
RM0.00935784
|1 BRAINERS / TRY
₺0.0738021648
|1 BRAINERS / JPY
¥0.3273788336
|1 BRAINERS / RUB
₽0.21367068
|1 BRAINERS / INR
₹0.1801696128
|1 BRAINERS / IDR
Rp34.0904863488
|1 BRAINERS / PHP
₱0.1217766912
|1 BRAINERS / EGP
￡E.0.1050365552
|1 BRAINERS / BRL
R$0.0126642768
|1 BRAINERS / CAD
C$0.0029737136
|1 BRAINERS / BDT
৳0.252765656
|1 BRAINERS / NGN
₦3.2240462176
|1 BRAINERS / UAH
₴0.088171648
|1 BRAINERS / VES
Bs0.11021456
|1 BRAINERS / PKR
Rs0.579562224
|1 BRAINERS / KZT
₸1.1043498912
|1 BRAINERS / THB
฿0.0721177536
|1 BRAINERS / TWD
NT$0.0688113168
|1 BRAINERS / CHF
Fr0.0018923632
|1 BRAINERS / HKD
HK$0.0161786656
|1 BRAINERS / MAD
.د.م0.0209823568