Brave Power Crystal Fiyatı (BPC)
Bugün için canlı Brave Power Crystal (BPC) fiyatı, 0.00312461 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BPC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Brave Power Crystal Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 325.13 USD
- Gün içindeki Brave Power Crystal fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki BPC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BPC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Brave Power Crystal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Brave Power Crystal / USD fiyat değişimi, $ -0.0012649999.
Son 60 gün içerisinde, Brave Power Crystal / USD fiyat değişimi, $ -0.0016525971.
Son 90 gün içerisinde, Brave Power Crystal / USD fiyat değişimi, $ -0.0021597686273656275.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0012649999
|-40.48%
|60 Gün
|$ -0.0016525971
|-52.88%
|90 Gün
|$ -0.0021597686273656275
|-40.87%
En güncel Brave Power Crystal fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-18.21%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Brave Power Crystal (BPC) is a token issued by BOBG PTE. LTD. BPC has a contract address on both the Oasys Mainnet and the Home Verse platform, and can be obtained by purchasing on external exchanges or converting from Brave Power Crystal Points. The token has utility within the game ecosystem of BRAVE FRONTIER HEROES, as it can be used to exchange for "Delta Summon Tickets," the payment currency in the in-game market, and to participate in "Governance Voting." Additionally, BPC can be bought and sold on external exchanges. When users spend Brave Power Crystal Points in the BRAVE FRONTIER HEROES game for purposes other than claiming rewards, the corresponding amount of BPCs will be burned from the deposit contract for the Brave Power Crystal Points spent. What makes your project unique? "BRAVE FRONTIER HEROES" is a blockchain game based on the popular smartphone RPG "Brave Frontier," which has been downloaded over 38 million times worldwide, allowing users to own characters as NFTs. History of your project. "BRAVE FRONTIER HEROES" was developed by a team of experienced game developers and blockchain experts, with the game officially launching in January 2020. The game has since gained popularity in the blockchain gaming community and has continued to evolve with new features and updates. What can your token be used for? Brave Power Crystal (BPC) is an in-game token that can be used in "BRAVE FRONTIER HEROES" to purchase items or participate in governance voting. Players can use BPC to buy Units, Spheres, and other items in the game, or to participate in governance voting to have a say in the development of the game. Additionally, BPC can be obtained through external exchanges or by claiming it with Brave Power Crystal Points, which can be earned by playing the game.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BPC / AUD
A$0.0049368838
|1 BPC / GBP
￡0.002499688
|1 BPC / EUR
€0.0029996256
|1 BPC / USD
$0.00312461
|1 BPC / MYR
RM0.0139357606
|1 BPC / TRY
₺0.1126109444
|1 BPC / JPY
¥0.4800338343
|1 BPC / RUB
₽0.3015873572
|1 BPC / INR
₹0.2707162104
|1 BPC / IDR
Rp51.2231065584
|1 BPC / PHP
₱0.1817273176
|1 BPC / EGP
￡E.0.1576365745
|1 BPC / BRL
R$0.0179977536
|1 BPC / CAD
C$0.0044369462
|1 BPC / BDT
৳0.3782340405
|1 BPC / NGN
₦4.691601915
|1 BPC / UAH
₴0.1302649909
|1 BPC / VES
Bs0.1874766
|1 BPC / PKR
Rs0.8717974361
|1 BPC / KZT
₸1.5756783308
|1 BPC / THB
฿0.1066741854
|1 BPC / TWD
NT$0.1026434385
|1 BPC / CHF
Fr0.0028433951
|1 BPC / HKD
HK$0.0243407119
|1 BPC / MAD
.د.م0.0312773461