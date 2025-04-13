BRCStarter Fiyatı (BRCST)
Bugün için canlı BRCStarter (BRCST) fiyatı, 0.0164964 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BRCST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BRCStarter Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki BRCStarter fiyat değişimi +0.02%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, BRCStarter / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BRCStarter / USD fiyat değişimi, $ -0.0059045696.
Son 60 gün içerisinde, BRCStarter / USD fiyat değişimi, $ -0.0074940637.
Son 90 gün içerisinde, BRCStarter / USD fiyat değişimi, $ -0.03207630893091346.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.02%
|30 Gün
|$ -0.0059045696
|-35.79%
|60 Gün
|$ -0.0074940637
|-45.42%
|90 Gün
|$ -0.03207630893091346
|-66.03%
En güncel BRCStarter fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.02%
+0.02%
-25.79%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
As the pioneer in blockchain and cryptocurrency, Bitcoin set the stage for subsequent innovations such as NFTs, smart contracts, and tokenization. Despite its rarely-modified protocol providing stability, Bitcoin has faced criticism for appearing somewhat stagnant. However, the introduction of Ordinals has injected new vitality into Bitcoin's ecosystem, propelling rapid progress in 2023. Ordinals, a protocol layered onto the Bitcoin blockchain, facilitates the creation of NFTs and BRC-20 tokens without altering Bitcoin's code. Similar to Ethereum's ERC-20, the BRC-20 standard supports diverse token projects, enriching Bitcoin's appeal for both entertainment and education. BRC-20 tokens are cultivating a promising landscape for future developments and opportunities, reminiscent of Ethereum's growth in 2017. BRCStarter is committed to contributing to the future trajectory of BRC-20 tokens by providing an app that enables projects to establish a thriving ecosystem for their activities.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BRCST / VND
₫422.9841924
|1 BRCST / AUD
A$0.026229276
|1 BRCST / GBP
￡0.012537264
|1 BRCST / EUR
€0.014516832
|1 BRCST / USD
$0.0164964
|1 BRCST / MYR
RM0.072914088
|1 BRCST / TRY
₺0.625543488
|1 BRCST / JPY
¥2.367398364
|1 BRCST / RUB
₽1.372170552
|1 BRCST / INR
₹1.418030544
|1 BRCST / IDR
Rp274.939890024
|1 BRCST / KRW
₩23.43231138
|1 BRCST / PHP
₱0.943264152
|1 BRCST / EGP
￡E.0.845935392
|1 BRCST / BRL
R$0.096668904
|1 BRCST / CAD
C$0.022765032
|1 BRCST / BDT
৳2.0001885
|1 BRCST / NGN
₦26.226306648
|1 BRCST / UAH
₴0.681466284
|1 BRCST / VES
Bs1.1712444
|1 BRCST / PKR
Rs4.615527756
|1 BRCST / KZT
₸8.507523408
|1 BRCST / THB
฿0.552134508
|1 BRCST / TWD
NT$0.533988468
|1 BRCST / AED
د.إ0.060541788
|1 BRCST / CHF
Fr0.013362084
|1 BRCST / HKD
HK$0.1278471
|1 BRCST / MAD
.د.م0.153086592
|1 BRCST / MXN
$0.33487692