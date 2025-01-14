Brick Fiyatı (BRICK)
Bugün için canlı Brick (BRICK) fiyatı, 0.194062 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 57.55K USD. BRICK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Brick Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 200.50 USD
- Gün içindeki Brick fiyat değişimi +1.49%
- Dolaşımdaki arz: 296.54K USD.
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Gün içerisinde, Brick / USD fiyat değişimi, $ +0.00284284.
Son 30 gün içerisinde, Brick / USD fiyat değişimi, $ -0.0018380582.
Son 60 gün içerisinde, Brick / USD fiyat değişimi, $ +0.0376675894.
Son 90 gün içerisinde, Brick / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00284284
|+1.49%
|30 Gün
|$ -0.0018380582
|-0.94%
|60 Gün
|$ +0.0376675894
|+19.41%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Brick fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+1.49%
+1.85%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BRICK is the native token of Bricksestate built on the BSC BEP-20 network. BRICK is designed to empower the connection of real estates and properties through a fully transparent, community-owned platform on Binance Smart Chain. BricksEstate is a community blockchain project that will allow investors access to a variety of real estates and properties owning full or parts of these assets through fractional ownership and be part of the ever-growing real estate industry. BricksEstate aims to offer clients a verifiable record of property data that would allow the parties to complete a deal who generally don't know each other and to trust that the seller actually has true ownership of that property through both the blockchain immutable ledger and utilisation of NFT ownership certificates.
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RM0.873279
|1 BRICK / TRY
₺6.88726038
|1 BRICK / JPY
¥30.6520929
|1 BRICK / RUB
₽19.9980891
|1 BRICK / INR
₹16.80188796
|1 BRICK / IDR
Rp3,181.34375328
|1 BRICK / PHP
₱11.40308312
|1 BRICK / EGP
￡E.9.7904279
|1 BRICK / BRL
R$1.18183758
|1 BRICK / CAD
C$0.27750866
|1 BRICK / BDT
৳23.45433332
|1 BRICK / NGN
₦299.94028658
|1 BRICK / UAH
₴8.2282288
|1 BRICK / VES
Bs10.285286
|1 BRICK / PKR
Rs54.0850794
|1 BRICK / KZT
₸103.05856572
|1 BRICK / THB
฿6.74947636
|1 BRICK / TWD
NT$6.404046
|1 BRICK / CHF
Fr0.17659642
|1 BRICK / HKD
HK$1.50980236
|1 BRICK / MAD
.د.م1.9503231