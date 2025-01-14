Brillion Fiyatı (DUA)
Bugün için canlı Brillion (DUA) fiyatı, 0.00544296 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.11M USD. DUA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Brillion Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 400.96 USD
- Gün içindeki Brillion fiyat değişimi +5.94%
- Dolaşımdaki arz: 203.82M USD.
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Gün içerisinde, Brillion / USD fiyat değişimi, $ +0.00030517.
Son 30 gün içerisinde, Brillion / USD fiyat değişimi, $ -0.0041639721.
Son 60 gün içerisinde, Brillion / USD fiyat değişimi, $ -0.0028482541.
Son 90 gün içerisinde, Brillion / USD fiyat değişimi, $ -0.00623214111548307.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00030517
|+5.94%
|30 Gün
|$ -0.0041639721
|-76.50%
|60 Gün
|$ -0.0028482541
|-52.32%
|90 Gün
|$ -0.00623214111548307
|-53.37%
En güncel Brillion fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+5.94%
-76.50%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Brillion smart wallet and identity solution, will put you in full control of your digital identity, assets, and privacy. Say goodbye to complexity as you navigate the world of crypto on your terms. With Brillion, you’ll enjoy smooth identification, seamless asset management, and top-notch security features. But that’s just the beginning — as we strive to bring billions of users into crypto, we’ll keep evolving to provide you with the latest web3 features under the Brillion brand. From compliance solutions and verifiable credentials to advanced asset recovery mechanisms, cross-border and remittance functions and fractionalization of NFTs powered by AllianceBlock’s Nexera Protocol, Brillion will revolutionize the way you engage with web3.
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