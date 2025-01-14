BRITTO Fiyatı (BRITTO)
Bugün için canlı BRITTO (BRITTO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.89M USD. BRITTO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BRITTO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 15.63K USD
- Gün içindeki BRITTO fiyat değişimi +23.32%
- Dolaşımdaki arz: 10.00B USD.
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Gün içerisinde, BRITTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BRITTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BRITTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BRITTO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+23.32%
|30 Gün
|$ 0
|+79.04%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BRITTO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-14.05%
+23.32%
+51.91%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BRITTO is a community-driven meme project built on the XRP Ledger, inspired by Arthur Britto, one of the co-creators of the XRPL. The project combines a thematic focus on mystery and innovation with functional use cases, including the Britto Lottery, Britto Tournaments, and the Britto Buy Bot. BRITTO aims to foster collaboration and engagement within the XRP Ledger ecosystem while providing utility and entertainment for its community.
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