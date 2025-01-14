BROOT Fiyatı (BROOT)
Bugün için canlı BROOT (BROOT) fiyatı, 0.04073219 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BROOT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BROOT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 25.00 USD
- Gün içindeki BROOT fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, BROOT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BROOT / USD fiyat değişimi, $ -0.0046394982.
Son 60 gün içerisinde, BROOT / USD fiyat değişimi, $ +0.0024587456.
Son 90 gün içerisinde, BROOT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0046394982
|-11.39%
|60 Gün
|$ +0.0024587456
|+6.04%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BROOT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 BROOT / AUD
A$0.0655788259
|1 BROOT / GBP
￡0.0334003958
|1 BROOT / EUR
€0.0395102243
|1 BROOT / USD
$0.04073219
|1 BROOT / MYR
RM0.183294855
|1 BROOT / TRY
₺1.4455854231
|1 BROOT / JPY
¥6.431612801
|1 BROOT / RUB
₽4.1974521795
|1 BROOT / INR
₹3.5257783664
|1 BROOT / IDR
Rp667.7407128336
|1 BROOT / PHP
₱2.3934234844
|1 BROOT / EGP
￡E.2.0553463074
|1 BROOT / BRL
R$0.2480590371
|1 BROOT / CAD
C$0.0582470317
|1 BROOT / BDT
৳4.9228924834
|1 BROOT / NGN
₦62.9552655421
|1 BROOT / UAH
₴1.727044856
|1 BROOT / VES
Bs2.15880607
|1 BROOT / PKR
Rs11.352061353
|1 BROOT / KZT
₸21.6312368214
|1 BROOT / THB
฿1.4166655682
|1 BROOT / TWD
NT$1.3445695919
|1 BROOT / CHF
Fr0.0370662929
|1 BROOT / HKD
HK$0.3168964382
|1 BROOT / MAD
.د.م0.4093585095