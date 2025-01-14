BSCEX Fiyatı (BSCX)
Bugün için canlı BSCEX (BSCX) fiyatı, 3.39 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BSCX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BSCEX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.82K USD
- Gün içindeki BSCEX fiyat değişimi +3.98%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, BSCEX / USD fiyat değişimi, $ +0.129888.
Son 30 gün içerisinde, BSCEX / USD fiyat değişimi, $ -0.1079796360.
Son 60 gün içerisinde, BSCEX / USD fiyat değişimi, $ +0.3066058380.
Son 90 gün içerisinde, BSCEX / USD fiyat değişimi, $ +0.314857453061007.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.129888
|+3.98%
|30 Gün
|$ -0.1079796360
|-3.18%
|60 Gün
|$ +0.3066058380
|+9.04%
|90 Gün
|$ +0.314857453061007
|+10.24%
En güncel BSCEX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.14%
+3.98%
-4.04%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"BSCex’s mission is to make Binance’s off-chain services available on the blockchain, develop the applications on BSC, and promote the features of decentralized finance that let our users earn tokens and gain many other economic benefits. We're developing the first Cross-liquidity Layer 2 protocol on BSC. The BSCex Aggregating Engine will find the AMMs with the best liquidity among BSC's AMMs to divide, match, and execute user's orders. Most AMMs suffer from low liquidity and the big price impact (slippage) for the vast majority of transactions. Users cannot execute the order with high volume without causing a big slippage. The BSCex Aggregating Engine will divide the order into many parts and execute each part in different AMMs to lower the risk of price slippage"
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|1 BSCX / AUD
A$5.4579
|1 BSCX / GBP
￡2.7798
|1 BSCX / EUR
€3.2883
|1 BSCX / USD
$3.39
|1 BSCX / MYR
RM15.255
|1 BSCX / TRY
₺120.3111
|1 BSCX / JPY
¥535.281
|1 BSCX / RUB
₽349.3395
|1 BSCX / INR
₹293.4384
|1 BSCX / IDR
Rp55,573.7616
|1 BSCX / PHP
₱199.1964
|1 BSCX / EGP
￡E.171.0594
|1 BSCX / BRL
R$20.6451
|1 BSCX / CAD
C$4.8477
|1 BSCX / BDT
৳409.7154
|1 BSCX / NGN
₦5,239.5501
|1 BSCX / UAH
₴143.736
|1 BSCX / VES
Bs179.67
|1 BSCX / PKR
Rs944.793
|1 BSCX / KZT
₸1,800.2934
|1 BSCX / THB
฿117.9042
|1 BSCX / TWD
NT$111.9039
|1 BSCX / CHF
Fr3.0849
|1 BSCX / HKD
HK$26.3742
|1 BSCX / MAD
.د.م34.0695