BST Chain Fiyatı (BSTC)
Bugün için canlı BST Chain (BSTC) fiyatı, 3,25 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. BSTC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BST Chain Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki BST Chain fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, BST Chain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BST Chain / USD fiyat değişimi, $ +1,7870346000.
Son 60 gün içerisinde, BST Chain / USD fiyat değişimi, $ +0,1903700500.
Son 90 gün içerisinde, BST Chain / USD fiyat değişimi, $ +2,7146612105642651.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +1,7870346000
|+%54,99
|60 Gün
|$ +0,1903700500
|+%5,86
|90 Gün
|$ +2,7146612105642651
|+%507,09
En güncel BST Chain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BST Coins will serve as utility tokens for both large public and private sectors with a particular focus on gemstone industries, Web-3 Industries, The Metaverse, Real- World Asset Tokenization (RWA), Smart City projects, Global Smart education system. The Smart City movement is gaining worldwide traction with countries like India, leading the charge with ambitious plans for Smart governance and City Services, E-Payments are a critical component of these initiatives.
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|1 BSTC / VND
₫85.523,75
|1 BSTC / AUD
A$4,9725
|1 BSTC / GBP
￡2,3725
|1 BSTC / EUR
€2,795
|1 BSTC / USD
$3,25
|1 BSTC / MYR
RM13,7475
|1 BSTC / TRY
₺128,7
|1 BSTC / JPY
¥471,12
|1 BSTC / RUB
₽254,15
|1 BSTC / INR
₹279,305
|1 BSTC / IDR
Rp53.278,68
|1 BSTC / KRW
₩4.433,8125
|1 BSTC / PHP
₱184,5675
|1 BSTC / EGP
￡E.162,63
|1 BSTC / BRL
R$17,9075
|1 BSTC / CAD
C$4,4525
|1 BSTC / BDT
৳397,1825
|1 BSTC / NGN
₦5.038,735
|1 BSTC / UAH
₴135,59
|1 BSTC / VES
Bs341,25
|1 BSTC / PKR
Rs921,96
|1 BSTC / KZT
₸1.683,045
|1 BSTC / THB
฿105,9825
|1 BSTC / TWD
NT$95,615
|1 BSTC / AED
د.إ11,9275
|1 BSTC / CHF
Fr2,6
|1 BSTC / HKD
HK$25,48
|1 BSTC / MAD
.د.م29,6075
|1 BSTC / MXN
$61,7175
|1 BSTC / PLN
zł11,8625