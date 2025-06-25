BST Chain (BSTC) Nedir?

BST Coins will serve as utility tokens for both large public and private sectors with a particular focus on gemstone industries, Web-3 Industries, The Metaverse, Real- World Asset Tokenization (RWA), Smart City projects, Global Smart education system. The Smart City movement is gaining worldwide traction with countries like India, leading the charge with ambitious plans for Smart governance and City Services, E-Payments are a critical component of these initiatives.

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BST Chain (BSTC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

BST Chain (BSTC) Token Ekonomisi

BST Chain (BSTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BSTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!