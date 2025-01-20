BTCSKR Fiyatı (BSK)
Bugün için canlı BTCSKR (BSK) fiyatı, 0.100734 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BSK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BTCSKR Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.30K USD
- Gün içindeki BTCSKR fiyat değişimi -23.76%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, BTCSKR / USD fiyat değişimi, $ -0.0314038026834657.
Son 30 gün içerisinde, BTCSKR / USD fiyat değişimi, $ -0.0894649780.
Son 60 gün içerisinde, BTCSKR / USD fiyat değişimi, $ -0.0894649780.
Son 90 gün içerisinde, BTCSKR / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0314038026834657
|-23.76%
|30 Gün
|$ -0.0894649780
|-88.81%
|60 Gün
|$ -0.0894649780
|-88.81%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BTCSKR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.44%
-23.76%
+51.81%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BSK (Bitcoin SKR) is a hard fork project aimed at improving the existing Bitcoin system. This project focuses on enhancing security, increasing user convenience, and improving transaction speed. It offers an intuitive wallet feature designed to provide users with a smooth transition between various coins and assets. BSK particularly targets the activation of the mining community by introducing a new reward mechanism to enhance the stability and security of the network. Additionally, the project uses a decentralized global consensus mechanism to provide users with a transparent and trustworthy blockchain environment. Unlike the existing Bitcoin network, BSK adopts a Proof of Stake (PoS) system that allows easy participation without the need for high-performance equipment typically required for mining. Another unique aspect of this project is its user-friendly interface and connection to stablecoins, helping users easily use cryptocurrency in everyday life. Through this, BSK aims to offer more opportunities for user participation and further promote the everyday use of cryptocurrency.
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