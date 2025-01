BTRIPS (BTR) Nedir?

Btrips is the cutting-edge Web3 SocialFI platform that redefines the way you engage with the crypto world. Btrips is more than just a SocialFI platform—it's a dynamic ecosystem where crypto enthusiasts, investors, and marketers converge to stay updated on the latest crypto news, track token prices, and participate in rewarding marketing campaigns.

