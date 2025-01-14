BUBL Fiyatı (BUBL)
Bugün için canlı BUBL (BUBL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 167.42K USD. BUBL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BUBL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 958.60 USD
- Gün içindeki BUBL fiyat değişimi -3.64%
- Dolaşımdaki arz: 9.50B USD.
MEXC'deki BUBL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BUBL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, BUBL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BUBL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BUBL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BUBL / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.64%
|30 Gün
|$ 0
|-75.07%
|60 Gün
|$ 0
|-65.35%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BUBL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.87%
-3.64%
-32.93%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BUBL is a memecoin developed on the Sui blockchain with a focus on community engagement and the playful concept of “bubble-awareness.” The project fosters a cultural experience that humorously highlights various kinds of “bubbles”—from economic trends to social phenomena and visual elements. Through interactive games, social events, and creative artwork, BUBL promotes community interaction and encourages users to engage with this theme in a fun, distinctive way. Prioritizing entertainment, BUBL offers more than just a token by delivering engaging activities on platforms like Telegram and beyond. With its mix of community-driven activities, lighthearted humor, and unique experiences, BUBL seeks to establish a lasting presence in the Sui ecosystem.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BUBL / AUD
A$--
|1 BUBL / GBP
￡--
|1 BUBL / EUR
€--
|1 BUBL / USD
$--
|1 BUBL / MYR
RM--
|1 BUBL / TRY
₺--
|1 BUBL / JPY
¥--
|1 BUBL / RUB
₽--
|1 BUBL / INR
₹--
|1 BUBL / IDR
Rp--
|1 BUBL / PHP
₱--
|1 BUBL / EGP
￡E.--
|1 BUBL / BRL
R$--
|1 BUBL / CAD
C$--
|1 BUBL / BDT
৳--
|1 BUBL / NGN
₦--
|1 BUBL / UAH
₴--
|1 BUBL / VES
Bs--
|1 BUBL / PKR
Rs--
|1 BUBL / KZT
₸--
|1 BUBL / THB
฿--
|1 BUBL / TWD
NT$--
|1 BUBL / CHF
Fr--
|1 BUBL / HKD
HK$--
|1 BUBL / MAD
.د.م--