Bull Run Solana Fiyatı ($BULL)
Bugün için canlı Bull Run Solana ($BULL) fiyatı, 0.00001567 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. $BULL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bull Run Solana Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.17 USD
- Gün içindeki Bull Run Solana fiyat değişimi +3.79%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Bull Run Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bull Run Solana / USD fiyat değişimi, $ -0.0000155441.
Son 60 gün içerisinde, Bull Run Solana / USD fiyat değişimi, $ -0.0000156441.
Son 90 gün içerisinde, Bull Run Solana / USD fiyat değişimi, $ -0.005858389482445754.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.79%
|30 Gün
|$ -0.0000155441
|-99.19%
|60 Gün
|$ -0.0000156441
|-99.83%
|90 Gün
|$ -0.005858389482445754
|-99.73%
En güncel Bull Run Solana fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+3.79%
-16.11%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 $BULL / EUR
€0.0000151999
|1 $BULL / USD
$0.00001567
|1 $BULL / MYR
RM0.000070515
|1 $BULL / TRY
₺0.0005561283
|1 $BULL / JPY
¥0.002474293
|1 $BULL / RUB
₽0.0016147935
|1 $BULL / INR
₹0.0013563952
|1 $BULL / IDR
Rp0.2568852048
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₱0.0009207692
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