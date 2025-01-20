Bullet Gate Betting Token Fiyatı (BULLET)
Bugün için canlı Bullet Gate Betting Token (BULLET) fiyatı, 0.01656922 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BULLET / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bullet Gate Betting Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 133.07 USD
- Gün içindeki Bullet Gate Betting Token fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Bullet Gate Betting Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bullet Gate Betting Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0040241664.
Son 60 gün içerisinde, Bullet Gate Betting Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0008477127.
Son 90 gün içerisinde, Bullet Gate Betting Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0040241664
|-24.28%
|60 Gün
|$ -0.0008477127
|-5.11%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bullet Gate Betting Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-1.41%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Bullet Game is Russian Roulette in Telegram. In Russian Roulette, players pass around a revolver containing a single bullet in one of the chambers. The players take turns pulling the trigger before passing the gun to the next player. If a player pulls the trigger while the next chamber is loaded with the bullet, the player dies and the game ends. Each player places a bet prior to the start of the game, and the stake of the dying player is paid out to the survivors. The Bullet Game Bot is a Telegram bot that organizes games between two or more players. After joining a game, players place bets using BULLET, an ERC-20 token used to play this game. When the game starts, the bot transfers each player's stake into escrow, and distributes the tokens appropriately at the end of the game. In order to play, each player must connect their wallet to the bot, purchase the desired amount of BULLET, and then join a channel where the bot is hosting games.
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