Bugünkü Buna Games (BUNA) Fiyatı

Bugün için canlı Buna Games (BUNA) fiyatı, 0.00938537 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BUNA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.

Buna Games Anahtar Piyasa Performansı:

- 24 saatlik işlem hacmi $ 33.12 USD

- Gün içindeki Buna Games fiyat değişimi --

- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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