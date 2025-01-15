Burrial Fiyatı (BURRY)
Bugün için canlı Burrial (BURRY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BURRY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Burrial Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 16.69 USD
- Gün içindeki Burrial fiyat değişimi +4.80%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki BURRY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BURRY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Burrial / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Burrial / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Burrial / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Burrial / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.80%
|30 Gün
|$ 0
|-12.92%
|60 Gün
|$ 0
|+88.34%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Burrial fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.11%
+4.80%
-12.06%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BURRY, the token adopted by the FUDDIES NFTs community, draws inspiration from the famed investor Michael Burry. The meme behind BURRY is encapsulated in the phrase "Burry" your $SUI, inviting users to metaphorically bury their investments in the ground, nurturing them for long-term growth. This playful concept aligns with the community's spirit, emphasizing patience and a strategic approach to financial holdings. As a symbol of camaraderie within the FUDDIES NFTs community, BURRY fosters engagement through shared humor and a commitment to the art of "Burry"-ing, creating a unique space where holders can collectively enjoy the journey of watching their investments flourish over time.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BURRY / AUD
A$--
|1 BURRY / GBP
￡--
|1 BURRY / EUR
€--
|1 BURRY / USD
$--
|1 BURRY / MYR
RM--
|1 BURRY / TRY
₺--
|1 BURRY / JPY
¥--
|1 BURRY / RUB
₽--
|1 BURRY / INR
₹--
|1 BURRY / IDR
Rp--
|1 BURRY / PHP
₱--
|1 BURRY / EGP
￡E.--
|1 BURRY / BRL
R$--
|1 BURRY / CAD
C$--
|1 BURRY / BDT
৳--
|1 BURRY / NGN
₦--
|1 BURRY / UAH
₴--
|1 BURRY / VES
Bs--
|1 BURRY / PKR
Rs--
|1 BURRY / KZT
₸--
|1 BURRY / THB
฿--
|1 BURRY / TWD
NT$--
|1 BURRY / CHF
Fr--
|1 BURRY / HKD
HK$--
|1 BURRY / MAD
.د.م--