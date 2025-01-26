Cainam Fiyatı (CAINAM)
Bugün için canlı Cainam (CAINAM) fiyatı, 0.00176324 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.76M USD. CAINAM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cainam Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.03M USD
- Gün içindeki Cainam fiyat değişimi +1.15%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Cainam / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cainam / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cainam / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cainam / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.15%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cainam fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+35.33%
+1.15%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Cainam Ventures (“Cainam”), based in Manhattan NY is pioneering the onramp to autonomous digital asset trading. Leveraging the cutting edge power of artificial intelligence, LLM, and best in class data analytics, we accelerate the time it takes for investors to optimize their digital capital portfolio construction strategies. Cainam deploys a refined agentic automation trading capability that seamlessly integrates and begins working across leading Web3 infrastructures, digital exchanges, social media ecosystems, extracting and analyzing real-time market signals in order to take advantage of market volatility and digital asset derivatives.
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|1 CAINAM / AUD
A$0.0027859192
|1 CAINAM / GBP
￡0.001410592
|1 CAINAM / EUR
€0.001675078
|1 CAINAM / USD
$0.00176324
|1 CAINAM / MYR
RM0.0077053588
|1 CAINAM / TRY
₺0.0628418736
|1 CAINAM / JPY
¥0.27506544
|1 CAINAM / RUB
₽0.172444872
|1 CAINAM / INR
₹0.1519560232
|1 CAINAM / IDR
Rp28.4393508572
|1 CAINAM / PHP
₱0.10270873
|1 CAINAM / EGP
￡E.0.0886557072
|1 CAINAM / BRL
R$0.0104207484
|1 CAINAM / CAD
C$0.0025214332
|1 CAINAM / BDT
৳0.2146215728
|1 CAINAM / NGN
₦2.7464755212
|1 CAINAM / UAH
₴0.0739150208
|1 CAINAM / VES
Bs0.09874144
|1 CAINAM / PKR
Rs0.4904628384
|1 CAINAM / KZT
₸0.9117008744
|1 CAINAM / THB
฿0.059156702
|1 CAINAM / TWD
NT$0.0577284776
|1 CAINAM / CHF
Fr0.001586916
|1 CAINAM / HKD
HK$0.0137180072
|1 CAINAM / MAD
.د.م0.0175618704