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Canada eCoin Fiyatı (CDN)

USD

Canada eCoin (CDN) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00621794
$0.00621794$0.00621794
0.00%(1D)

Bugünkü Canada eCoin (CDN) Fiyatı

Bugün için canlı Canada eCoin (CDN) fiyatı, 0.00621794 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CDN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Canada eCoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.02 USD
- Gün içindeki Canada eCoin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Canada eCoin (CDN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Canada eCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Canada eCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0021412396.
Son 60 gün içerisinde, Canada eCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0016172420.
Son 90 gün içerisinde, Canada eCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.000491933508202.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0.0021412396-34.43%
60 Gün$ -0.0016172420-26.00%
90 Gün$ -0.000491933508202-7.33%

Canada eCoin (CDN) Fiyat Analizi

En güncel Canada eCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0.2738
$ 0.2738$ 0.2738

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-27.22%

Canada eCoin (CDN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Canada eCoin (CDN) Kaynağı

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CDN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CDN / AUD
A$0.0098243452
1 CDN / GBP
0.004974352
1 CDN / EUR
0.005907043
1 CDN / USD
$0.00621794
1 CDN / MYR
RM0.0271723978
1 CDN / TRY
0.2216073816
1 CDN / JPY
¥0.9701851782
1 CDN / RUB
0.6075549174
1 CDN / INR
0.5358620692
1 CDN / IDR
Rp100.2893407982
1 CDN / PHP
0.362195005
1 CDN / EGP
￡E.0.312451485
1 CDN / BRL
R$0.0367480254
1 CDN / CAD
C$0.0088916542
1 CDN / BDT
0.7585265006
1 CDN / NGN
9.6852498822
1 CDN / UAH
0.2606560448
1 CDN / VES
Bs0.34820464
1 CDN / PKR
Rs1.7315097518
1 CDN / KZT
3.2217012522
1 CDN / THB
฿0.208611887
1 CDN / TWD
NT$0.2035753556
1 CDN / CHF
Fr0.005596146
1 CDN / HKD
HK$0.0483755732
1 CDN / MAD
.د.م0.0619928618