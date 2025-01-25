Canary Fiyatı (CNR)
Bugün için canlı Canary (CNR) fiyatı, 0.00245345 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CNR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Canary Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 45.42K USD
- Gün içindeki Canary fiyat değişimi +0.51%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Canary / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Canary / USD fiyat değişimi, $ +0.0019197242.
Son 60 gün içerisinde, Canary / USD fiyat değişimi, $ +0.0012094544.
Son 90 gün içerisinde, Canary / USD fiyat değişimi, $ +0.0014271020863692867.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.51%
|30 Gün
|$ +0.0019197242
|+78.25%
|60 Gün
|$ +0.0012094544
|+49.30%
|90 Gün
|$ +0.0014271020863692867
|+139.05%
En güncel Canary fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.15%
+0.51%
-17.18%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Canary Exchange is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, the most promising and the fastest blockchain! Canary Exchange works with a model called AMM which is a game changing tech. Automated market makers (AMM) allow digital assets to be traded without permission and automatically by using liquidity pools instead of a traditional market of buyers and sellers. Canary features a token which is called CNR Token that is the official token of the Canary Exchange and other Canary Ecosystem dApps. You earn CNR Token by using Canary Exchange. If you wish, you can swap the tokens you earn to another cryptocurrency through Canary Exchange. Or if you wish, you can stake your CNR Tokens again and earn more CNR Tokens! CNR is capped at a maximum supply of 570 million tokens. ✓ The first 90% of tokens (~512 million tokens) are dedicated to the community treasury, where they will initially be used to fund liquidity mining. ✓ 5% (~29 million tokens) are dedicated to a community airdrop. ✓ And the remaining %5 (~29 million tokens) are dedicated to developers. Developers will be able to receive their wages on monthly periods.
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|1 CNR / AUD
A$0.003876451
|1 CNR / GBP
￡0.00196276
|1 CNR / EUR
€0.0023307775
|1 CNR / USD
$0.00245345
|1 CNR / MYR
RM0.0107215765
|1 CNR / TRY
₺0.087440958
|1 CNR / JPY
¥0.3828118035
|1 CNR / RUB
₽0.2397265995
|1 CNR / INR
₹0.211438321
|1 CNR / IDR
Rp39.5717686535
|1 CNR / PHP
₱0.1429134625
|1 CNR / EGP
￡E.0.1232858625
|1 CNR / BRL
R$0.0144998895
|1 CNR / CAD
C$0.0035084335
|1 CNR / BDT
৳0.2992963655
|1 CNR / NGN
₦3.8215673235
|1 CNR / UAH
₴0.102848624
|1 CNR / VES
Bs0.1373932
|1 CNR / PKR
Rs0.6832122215
|1 CNR / KZT
₸1.2712060485
|1 CNR / THB
฿0.0823132475
|1 CNR / TWD
NT$0.080325953
|1 CNR / CHF
Fr0.002208105
|1 CNR / HKD
HK$0.019087841
|1 CNR / MAD
.د.م0.0244608965