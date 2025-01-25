Candle AI Fiyatı (CNDL)
Bugün için canlı Candle AI (CNDL) fiyatı, 0.00269441 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CNDL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Candle AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 755.77 USD
- Gün içindeki Candle AI fiyat değişimi -8.81%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Candle AI / USD fiyat değişimi, $ -0.000260614227420854.
Son 30 gün içerisinde, Candle AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0014954794.
Son 60 gün içerisinde, Candle AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0018331728.
Son 90 gün içerisinde, Candle AI / USD fiyat değişimi, $ -0.003704800000520695.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000260614227420854
|-8.81%
|30 Gün
|$ -0.0014954794
|-55.50%
|60 Gün
|$ -0.0018331728
|-68.03%
|90 Gün
|$ -0.003704800000520695
|-57.89%
En güncel Candle AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.21%
-8.81%
-29.92%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$CNDL aims to revolutionize trading by leveraging automated algorithms and real-time on-chain data to optimize trading strategies for maximum profitability. It seeks to provide users with efficient, transparent, and profitable trading solutions. $CNDL functions as an advanced trading platform that combines analytics and real-time on-chain data to create unique and powerful trading algorithms. These algorithms execute trade strategies that capitalize on market movements before they are reflected in traditional trading tools or charts. $CNDL's utility lies in its ability to offer liquidity pool staking, revenue sharing, and transparent tokenomics, providing users with access to exclusive events and opportunities to earn both $CNDL and ETH through a fee-free airdrop system and on-chain staking.
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