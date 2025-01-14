Cane Corso Fiyatı (CORSI)
Bugün için canlı Cane Corso (CORSI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 72.14K USD. CORSI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cane Corso Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.14K USD
- Gün içindeki Cane Corso fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 62.64B USD.
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Gün içerisinde, Cane Corso / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cane Corso / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cane Corso / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cane Corso / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-91.54%
|60 Gün
|$ 0
|-91.81%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cane Corso fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Corsi is a fair launch meme coin on Arbitrum - 0 allocation to team, 0 allocation to KOL and 0 allocation to VC. It is the first of its kind to allocate a big portion of its total supply to attract community members to support the token's AMM liquidity - made possible by the newly launched AMM liquidity infrastructure protocol Double (https://www.double2win.xyz/). This big portion is one-way deposited into Double (no withdrawal possible, no way to dump on the market and AMM LPs). By creating a LP position via Double, community members move more tokens to AMMs for traders to trade, and vice versa, while at the same time capture the trading fees as AMM LPs. How will this affect the market dynamic between traders and AMM LPs? Let's watch how this experiment plays out in real-time. The Dog is Smart.
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