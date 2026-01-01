Bugünkü Cappuccino Assassino Fiyatı

Bugünkü Cappuccino Assassino (ASSINO) fiyatı $ 0,00000482 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ASSINO / USD dönüşüm oranı ASSINO başına $ 0,00000482 şeklindedir.

Cappuccino Assassino, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.815,09 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ASSINO şeklindedir. Son 24 saat içinde ASSINO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01414307 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000252 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ASSINO, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Cappuccino Assassino (ASSINO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,82K$ 4,82K $ 4,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,82K$ 4,82K $ 4,82K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

