Capybara Token Fiyatı (CAPY)
Bugün için canlı Capybara Token (CAPY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CAPY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Capybara Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.58K USD
- Gün içindeki Capybara Token fiyat değişimi -0.96%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Capybara Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Capybara Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Capybara Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Capybara Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.96%
|30 Gün
|$ 0
|-31.46%
|60 Gün
|$ 0
|-36.37%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Capybara Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.98%
-0.96%
-12.69%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Capybara1995 was established by a select members of what remained of the $SENDOR Telegram community after the developers rugged the project. We wanted to make every victim whole. So we airdropped a gift to those that stayed until the end. $CAPY is network spirituality. CAPY is a digital wellness platform that is based on value and a paradigm shift. It aims to be the alternative economy and represents techno-optimism. $CAPY is based on value. $CAPY represents a paradigm shift. $CAPY aims to be the alternative economy. $CAPY is a representation of techno-optimism. $CAPY can be found on Twitter, Telegram, and Etherscan. $CAPY is a platform for permanent innovation and currently has a temporary microsite. Welcome to the Spiritual Economy.
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