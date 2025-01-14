Castello Coin Fiyatı (CAST)
Bugün için canlı Castello Coin (CAST) fiyatı, 0.069794 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 14.82M USD. CAST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Castello Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 139.24 USD
- Gün içindeki Castello Coin fiyat değişimi -1.87%
- Dolaşımdaki arz: 212.33M USD.
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Gün içerisinde, Castello Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.00133504658814804.
Son 30 gün içerisinde, Castello Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.7271847957.
Son 60 gün içerisinde, Castello Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0201889125.
Son 90 gün içerisinde, Castello Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00133504658814804
|-1.87%
|30 Gün
|$ +0.7271847957
|+1,041.90%
|60 Gün
|$ -0.0201889125
|-28.92%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Castello Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-1.87%
-12.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Coin acts as a bridge between the traditional financial world of finance, the world of traditional forms of investment and traditional art, and the new world, the world of cryptocurrencies and the digital age. The resulting global recognition will ensure a high level of relevance and acceptance, and leads to strong trust. The Castello Coin also gets a strong emotional connection to the virtual market. We will develop a unique NFT ecosystem, called Castello Forum. CAST holders get the chance to support talented artists and filter the best art projects through the Castello Coin DAO. Castello Coin holders have the opportunity to support these art projects and in return receive NFT’s that are supported and made visible through the Castello Ecosystem.
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|1 CAST / AUD
A$0.11236834
|1 CAST / GBP
￡0.05653314
|1 CAST / EUR
€0.06770018
|1 CAST / USD
$0.069794
|1 CAST / MYR
RM0.314073
|1 CAST / TRY
₺2.47629112
|1 CAST / JPY
¥10.99395088
|1 CAST / RUB
₽7.1713335
|1 CAST / INR
₹6.0476501
|1 CAST / IDR
Rp1,144.16375136
|1 CAST / PHP
₱4.08923046
|1 CAST / EGP
￡E.3.52529494
|1 CAST / BRL
R$0.42504546
|1 CAST / CAD
C$0.09980542
|1 CAST / BDT
৳8.4834607
|1 CAST / NGN
₦108.20722172
|1 CAST / UAH
₴2.9592656
|1 CAST / VES
Bs3.699082
|1 CAST / PKR
Rs19.4515878
|1 CAST / KZT
₸37.06480164
|1 CAST / THB
฿2.42045592
|1 CAST / TWD
NT$2.3066917
|1 CAST / CHF
Fr0.06351254
|1 CAST / HKD
HK$0.54299732
|1 CAST / MAD
.د.م0.70212764