CATA BSC Fiyatı ($CATA)
Bugün için canlı CATA BSC ($CATA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.98K USD. $CATA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CATA BSC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 13.52 USD
- Gün içindeki CATA BSC fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 420.00T USD.
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Gün içerisinde, CATA BSC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CATA BSC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CATA BSC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CATA BSC / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-17.56%
|60 Gün
|$ 0
|+6.91%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CATA BSC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-2.44%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CATA is a lively, community-driven crypto project that brings the fun and charm of viral cat culture into the blockchain world. With CATA, you're not just investing in another token—you’re joining a passionate community of crypto enthusiasts who share a love for cats and decentralized finance. Inspired by the global success of meme-based tokens like Dogecoin and Shiba Inu, CATA aims to replicate that viral momentum by tapping into the ever-popular world of cats. The project is designed to grow organically through social engagement, meme sharing, and a strong "based" community ethos. CATA is more than just a token—it’s a movement that connects crypto and meme culture while creating value for its community. Through its unique combination of humor, cat love, and community-focused development, CATA has the potential to become the next viral hit in the crypto space, reaching millions across the globe.
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