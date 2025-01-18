CBDC Fiyatı (CBDC)
Bugün için canlı CBDC (CBDC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CBDC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
CBDC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 441.95 USD
- Gün içindeki CBDC fiyat değişimi +2.24%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, CBDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CBDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CBDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CBDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.24%
|30 Gün
|$ 0
|-23.51%
|60 Gün
|$ 0
|-4.12%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel CBDC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+2.24%
-1.99%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CBDC: FLIPPING CENTRALIZATION ON ITS HEAD. A digital asset poised to challenge forthcoming Central Bank Digital Initiatives.Get ready to dive headfirst into the wacky world of CBDC Token – the digital disruptor taking on those sneaky Central Bank Digital Currencies (CBDCs). Let's get started and see how CBDC Token is changing the game, one "D'oh!" at a time! CBDC Token is here to chow down on those boring CBDCs! Just like I scarf down donuts, CBDC Token is gobbling up central bank control. No more snooze-inducing systems – CBDC Token is speedy, efficient, and ready to supercharge your finances! With CBDC Token, you're in control, just like how I dominate the TV remote. No more big shots telling you what to do! CBDC Token puts the power in your hands, like holding a donut – sweet and satisfying! TIME TO PUT AN END TO THOSE CBDCS CAUSING FINANCIAL FACEPALMS! JUST LIKE I TAKE ON LIFE'S CHALLENGES, CBDC TOKEN STEPS UP. SAY FAREWELL TO THE HASSLES AND RED TAPE OF TRADITIONAL BANKING – CBDC TOKEN IS HERE TO SERVE UP A NEW ERA OF FINANCIAL AWESOMENESS!
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