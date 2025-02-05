Celo Fiyatı (CELO)
Bugün için canlı Celo (CELO) fiyatı, 0.422225 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 237.54M USD. CELO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Celo Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 58.04M USD
- Gün içindeki Celo fiyat değişimi +2.29%
- Dolaşımdaki arz: 562.41M USD.
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Gün içerisinde, Celo / USD fiyat değişimi, $ +0.00943518.
Son 30 gün içerisinde, Celo / USD fiyat değişimi, $ -0.1773631690.
Son 60 gün içerisinde, Celo / USD fiyat değişimi, $ -0.2565493989.
Son 90 gün içerisinde, Celo / USD fiyat değişimi, $ -0.2209163317191264.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00943518
|+2.29%
|30 Gün
|$ -0.1773631690
|-42.00%
|60 Gün
|$ -0.2565493989
|-60.76%
|90 Gün
|$ -0.2209163317191264
|-34.34%
En güncel Celo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.89%
+2.29%
-21.22%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Celo enables participation on the Platform, with the opportunity to earn rewards through network participation. Celo’s stability mechanism and token economics are designed in such a way that demand for cGLD directly increases as demand for Celo Dollars (cUSD) and other stable value assets increases. cGLD is a native cryptographic digital asset created at the mainnet release of the Celo Platform. cGLD has no relationship to physical gold. cGLD is a utility and governance asset required to participate on the Celo Platform. Some uses include: Running a validator to secure and operate aspects of the Celo Platform Voting for validators working to secure and operate the Celo Platform Participating in governance decisions to influence the future of the Celo Platform Supporting applications on the platform cGLD forms part of the overcollateralized reserve that supports the Celo stable value assets (initially Celo Dollar or cUSD). The Celo Protocol automatically adds cGLD to the reserve whenever the Celo stable value asset supply increases.
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