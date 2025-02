Central Doge Republic Meme (CDR) Nedir?

CDR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central Doge Republic Meme and supported by DogeCoin itself. CDR Meme is intended to serve as a symbol and support for the ideals represented by the Central Doge Republic Meme. $CDR is not designed to be, nor should it be considered, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind.

Central Doge Republic Meme (CDR) Kaynağı Resmi Websitesi