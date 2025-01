Ceres (CERES) Nedir?

Ceres is one of the first projects on SORA (XOR) blockchain which won Kusama parachain auction and will be future Polkadot parachain. Ceres is developing DeFi services and utilities for new projects and tokens on Polkaswap (Cross-chain exchange on SORA/Polkadot). Our products so far Ceres staking - https://dapps.cerestoken.io/staking Liquidity Locker - https://dapps.cerestoken.io/liquidity_locker Ceres Tools (like Dextools but for Polkaswap) - https://tools.cerestoken.io/ Token Locker - https://dapps.cerestoken.io/token_locker Ceres Governance platform - https://dapps.cerestoken.io/governance Upcoming products Ceres Launchpad (will make it easier for projects to launch on SORA) and Demeter Farming platform (first farming platform on SORA)

