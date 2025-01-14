Ceres Fiyatı (CERES)
Bugün için canlı Ceres (CERES) fiyatı, 5.96 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 136.94K USD. CERES / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ceres Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 326.30 USD
- Gün içindeki Ceres fiyat değişimi -4.91%
- Dolaşımdaki arz: 22.99K USD.
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Gün içerisinde, Ceres / USD fiyat değişimi, $ -0.307953300939373.
Son 30 gün içerisinde, Ceres / USD fiyat değişimi, $ -2.2423272240.
Son 60 gün içerisinde, Ceres / USD fiyat değişimi, $ -2.5172888440.
Son 90 gün içerisinde, Ceres / USD fiyat değişimi, $ -6.386214313016281.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.307953300939373
|-4.91%
|30 Gün
|$ -2.2423272240
|-37.62%
|60 Gün
|$ -2.5172888440
|-42.23%
|90 Gün
|$ -6.386214313016281
|-51.72%
En güncel Ceres fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.51%
-4.91%
-24.95%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ceres is one of the first projects on SORA (XOR) blockchain which won Kusama parachain auction and will be future Polkadot parachain. Ceres is developing DeFi services and utilities for new projects and tokens on Polkaswap (Cross-chain exchange on SORA/Polkadot). Our products so far Ceres staking - https://dapps.cerestoken.io/staking Liquidity Locker - https://dapps.cerestoken.io/liquidity_locker Ceres Tools (like Dextools but for Polkaswap) - https://tools.cerestoken.io/ Token Locker - https://dapps.cerestoken.io/token_locker Ceres Governance platform - https://dapps.cerestoken.io/governance Upcoming products Ceres Launchpad (will make it easier for projects to launch on SORA) and Demeter Farming platform (first farming platform on SORA)
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