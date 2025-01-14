ChainEx Fiyatı (CEX)
Bugün için canlı ChainEx (CEX) fiyatı, 0.00509138 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CEX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ChainEx Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.51 USD
- Gün içindeki ChainEx fiyat değişimi +1.02%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki CEX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CEX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, ChainEx / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ChainEx / USD fiyat değişimi, $ -0.0009885046.
Son 60 gün içerisinde, ChainEx / USD fiyat değişimi, $ -0.0004060747.
Son 90 gün içerisinde, ChainEx / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.02%
|30 Gün
|$ -0.0009885046
|-19.41%
|60 Gün
|$ -0.0004060747
|-7.97%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ChainEx fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.25%
+1.02%
-11.76%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ChainEx is a cutting-edge blockchain infrastructure platform that focuses on improving user experience through account abstraction. Utilizing ERC-4337 and account abstraction, ChainEx provides a smart contract wallet solution that simplifies transactions and wallet management for users. This enables a more seamless interaction with decentralized applications (dApps), reducing the complexity and learning curve typically associated with blockchain technology. The ERC-4337 standard introduces a new object called “UserOperation” to the Ethereum network, enabling the functionality of smart wallets. When a user initiates a UserOperation, the “higher-layer pseudo-transaction object” is sent to a separate mempool specifically designated for processing ERC-4337 transactions, distinct from the main Ethereum network’s mempool.EIP-4337 presents a novel concept called a UserOperation, which is essentially a detailed description of a user's intended transaction. These UserOperations are collected in an alternative holding area, much like a pre-confirmation queue, known as an "alt mempool."In the Ethereum network ecosystem, there are specialized nodes referred to as "bundlers." These bundlers gather UserOperations from the alt mempool and compile them into a single, comprehensive transaction, aptly named a "bundle transaction."The bundle transaction is then directed to a unique and centralized smart contract on the blockchain, the "EntryPoint." As the only EntryPoint contract in existence, it plays a pivotal role in this process. Bundlers invoke a function on the EntryPoint called handleOps. ChainEx team createsan SDK which is an advanced tool designed for seamless integration with smart contracts, aligning with the ERC-4337 standard for account abstraction. This comprehensive guide focuses on utilizing the ChainEx SDK to enable gasless transactions and streamline interactions.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CEX / AUD
A$0.0081971218
|1 CEX / GBP
￡0.0041749316
|1 CEX / EUR
€0.0049386386
|1 CEX / USD
$0.00509138
|1 CEX / MYR
RM0.02291121
|1 CEX / TRY
₺0.1806421624
|1 CEX / JPY
¥0.8045398676
|1 CEX / RUB
₽0.5253795022
|1 CEX / INR
₹0.440658939
|1 CEX / IDR
Rp83.4652325472
|1 CEX / PHP
₱0.2990676612
|1 CEX / EGP
￡E.0.2568092072
|1 CEX / BRL
R$0.030802849
|1 CEX / CAD
C$0.0072806734
|1 CEX / BDT
৳0.6192645494
|1 CEX / NGN
₦7.9058439502
|1 CEX / UAH
₴0.2154162878
|1 CEX / VES
Bs0.26984314
|1 CEX / PKR
Rs1.4201895372
|1 CEX / KZT
₸2.7024026764
|1 CEX / THB
฿0.176925455
|1 CEX / TWD
NT$0.1678627986
|1 CEX / CHF
Fr0.0046331558
|1 CEX / HKD
HK$0.0396109364
|1 CEX / MAD
.د.م0.0512701966