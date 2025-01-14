Chatni (CHATNI) Nedir?

Launched on 7th March 2024 by a vibrant team from India, sir, Chatni stands as da very first memecoin to celebrate da rich and diverse culinary heritage of Indian cuisine, especially da universally beloved condiment, chatni, sir. Dis unique token, crafted on da Solana blockchain, aims to spice up da crypto space with a flavor of humor, community, and a dash of cultural pride, making it stand out in da memecoin ecosystem, sir.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Chatni (CHATNI) Kaynağı Resmi Websitesi