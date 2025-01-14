Chatter Shield Fiyatı (SHIELD)
Bugün için canlı Chatter Shield (SHIELD) fiyatı, 0.0010335 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SHIELD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Chatter Shield Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.12K USD
- Gün içindeki Chatter Shield fiyat değişimi -14.96%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Chatter Shield / USD fiyat değişimi, $ -0.000181916258169692.
Son 30 gün içerisinde, Chatter Shield / USD fiyat değişimi, $ -0.0005407884.
Son 60 gün içerisinde, Chatter Shield / USD fiyat değişimi, $ -0.0006185796.
Son 90 gün içerisinde, Chatter Shield / USD fiyat değişimi, $ -0.005702087491669165.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000181916258169692
|-14.96%
|30 Gün
|$ -0.0005407884
|-52.32%
|60 Gün
|$ -0.0006185796
|-59.85%
|90 Gün
|$ -0.005702087491669165
|-84.65%
En güncel Chatter Shield fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-12.46%
-14.96%
-30.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$SHIELD lets you create bounties on tweets. Hit the likes, retweets, and comments target, and the bounty is filled! Example: a post states, "Bounty .02 Burn for 25 likes." Once the tweet hits 25 likes, the bounty completes and the specified amount is burned from our token's supply. This exciting feature stimulates audience interaction and rewards active community participation! Not just for you, $SHIELD can also supercharge other projects. Create bounties and trigger a continuous buy-back and burn mechanism! Other projects using our platform must buy and burn our tokens, reducing circulating supply and potentially increasing value. Even better? Every project's buy and burn contributes to $SHIELD's own buy-back and burn. We all benefit together! $SHIELD is redefining social media engagement and token value management. Ready for the future of social media and crypto? Join us. It's time to $SHIELD Up!
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|1 SHIELD / AUD
A$0.001663935
|1 SHIELD / GBP
￡0.00084747
|1 SHIELD / EUR
€0.001002495
|1 SHIELD / USD
$0.0010335
|1 SHIELD / MYR
RM0.00465075
|1 SHIELD / TRY
₺0.03666858
|1 SHIELD / JPY
¥0.163158645
|1 SHIELD / RUB
₽0.10642983
|1 SHIELD / INR
₹0.089470095
|1 SHIELD / IDR
Rp16.94262024
|1 SHIELD / PHP
₱0.06072846
|1 SHIELD / EGP
￡E.0.05215041
|1 SHIELD / BRL
R$0.006294015
|1 SHIELD / CAD
C$0.001477905
|1 SHIELD / BDT
৳0.12490881
|1 SHIELD / NGN
₦1.597367265
|1 SHIELD / UAH
₴0.0438204
|1 SHIELD / VES
Bs0.0547755
|1 SHIELD / PKR
Rs0.28803645
|1 SHIELD / KZT
₸0.54885051
|1 SHIELD / THB
฿0.03594513
|1 SHIELD / TWD
NT$0.0341055
|1 SHIELD / CHF
Fr0.000940485
|1 SHIELD / HKD
HK$0.00804063
|1 SHIELD / MAD
.د.م0.010386675