Cherry Network Fiyatı (CHER)
Bugün için canlı Cherry Network (CHER) fiyatı, 0.00102657 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CHER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cherry Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 73.62 USD
- Gün içindeki Cherry Network fiyat değişimi -2.78%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Cherry Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cherry Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0000452843.
Son 60 gün içerisinde, Cherry Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0002247517.
Son 90 gün içerisinde, Cherry Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0013356512846029582.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.78%
|30 Gün
|$ -0.0000452843
|-4.41%
|60 Gün
|$ -0.0002247517
|-21.89%
|90 Gün
|$ -0.0013356512846029582
|-56.54%
En güncel Cherry Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.19%
-2.78%
-3.90%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Cherry Project is a Decentralized Autonomous Organization developing a layer one blockchain network optimized for data operations. Cherry serves as a purpose-specific infrastructure for decentralized applications handling data. Built on Substrate, it implements state-of-the-art cryptographic standards to provide for second layer scalability (zkSNARKs) and features a node-level IPFS integration that allows the Cherry Virtual Machine to natively interface with an indexed queryable data storage and referencing facility. This novel native node to IPFS communication mechanism allows smart contracts to interact with an updated state of the data in runtime. These advanced features come prebuilt in our core and are accessible on other blockchains through Cherry’s interoperability channels. Decentralized applications built on Cherry or many of the most renowned decentralized networks can now leverage Cherry’s features to augment their dApps. Most of the complexities of building-integrated web3 applications handling data are, thus, abstracted away to the core, allowing smart contract developers to rely on a rich base layer toolkit, and ultimately focus on best serving their customers.
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