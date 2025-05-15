Chikn Egg Fiyatı (EGG)
Bugün için canlı Chikn Egg (EGG) fiyatı, 0,001652 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. EGG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Chikn Egg Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Chikn Egg fiyat değişimi -%8,04
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Chikn Egg / USD fiyat değişimi, $ -0,000144575337867225.
Son 30 gün içerisinde, Chikn Egg / USD fiyat değişimi, $ +0,0003562939.
Son 60 gün içerisinde, Chikn Egg / USD fiyat değişimi, $ +0,0000974344.
Son 90 gün içerisinde, Chikn Egg / USD fiyat değişimi, $ -0,000485054045829277.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000144575337867225
|-%8,04
|30 Gün
|$ +0,0003562939
|+%21,57
|60 Gün
|$ +0,0000974344
|+%5,90
|90 Gün
|$ -0,000485054045829277
|-%22,69
En güncel Chikn Egg fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,42
-%8,04
+%25,19
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
chikn is Avalanche's premier platform for upgradable NFTs & dual-token economies, bridging the gap between gaming, DeFi and the Metaverse. chikn are also an original series of 10k upgradable NFTs that lay EGG. EGG is the native Governance & Utility token of the chikn ecosystem, and is the fuel that runs all features of the platform. The chikn DAO governs a Treasury which originally holds 10% of the Total Supply of $feed, and increases over time. How chikn egg is used: EGG tokens can be staked to receive FEED that can then be used to grow the chikn. The EGG DAO governs a Treasury which holds 10% of the Total Supply of FEED, and increases over time. EGG is burned in a variety of methods, as a result of interacting with the chikn platform and the many products we offer. Some of these burning methods are: Breakage fees (8.33% of all staked EGG), FEED-swaps, CNS (the chikn naming service), Minting of future NFT collections, Upgrading future NFT series, chikn p2e & PVP game/s, Breeding, 3rd party NFT minting and more!
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|1 EGG / VND
₫42,358932
|1 EGG / AUD
A$0,0025606
|1 EGG / GBP
￡0,001239
|1 EGG / EUR
€0,00147028
|1 EGG / USD
$0,001652
|1 EGG / MYR
RM0,00707056
|1 EGG / TRY
₺0,06403152
|1 EGG / JPY
¥0,24084508
|1 EGG / RUB
₽0,13277124
|1 EGG / INR
₹0,14152684
|1 EGG / IDR
Rp27,08196288
|1 EGG / KRW
₩2,3040444
|1 EGG / PHP
₱0,09216508
|1 EGG / EGP
￡E.0,08329384
|1 EGG / BRL
R$0,00930076
|1 EGG / CAD
C$0,00229628
|1 EGG / BDT
৳0,20033804
|1 EGG / NGN
₦2,6432
|1 EGG / UAH
₴0,06849192
|1 EGG / VES
Bs0,151984
|1 EGG / PKR
Rs0,46416244
|1 EGG / KZT
₸0,84327992
|1 EGG / THB
฿0,05519332
|1 EGG / TWD
NT$0,04985736
|1 EGG / AED
د.إ0,00606284
|1 EGG / CHF
Fr0,00137116
|1 EGG / HKD
HK$0,0128856
|1 EGG / MAD
.د.م0,01541316
|1 EGG / MXN
$0,03201576