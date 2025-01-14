ChillPill Fiyatı ($CHILL)
Bugün için canlı ChillPill ($CHILL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 19.03K USD. $CHILL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ChillPill Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.12 USD
- Gün içindeki ChillPill fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 971.47T USD.
MEXC'deki $CHILL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, $CHILL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, ChillPill / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ChillPill / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ChillPill / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ChillPill / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-77.18%
|60 Gün
|$ 0
|-96.20%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ChillPill fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? ChillPill is a project with the aim to onboard new people into the $FTM ecosystem, by teaching them the ropes of DeFi and NFTs. What makes your project unique? Our interacting with the community, and our vast knowledge of the ecosystem, and our connections. We are able to leverage those to grow at unprecedented speed. History of your project. We started using the fair launch platform LBP, which is a LGE event. This lasted for 3 weeks, where we raised 160k $FTM liquidity. Today we created a 100k$ LP pool on equalizer, the hottest DEX on $FTM at the moment. We launched an NFT collection raffle oriented on a subset of the collection. What’s next for your project? We will implement single-side token staking, LP staking and NFT staking that will boost APRs and continue marketing and building partnerships. We will also implement loot boxes, that will grant random $FTM nfts. What can your token be used for? At the moment, it is only used for the raffles, but as I said above, it will eventually be staked, and can be used to open the loot boxes
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 $CHILL / AUD
A$--
|1 $CHILL / GBP
￡--
|1 $CHILL / EUR
€--
|1 $CHILL / USD
$--
|1 $CHILL / MYR
RM--
|1 $CHILL / TRY
₺--
|1 $CHILL / JPY
¥--
|1 $CHILL / RUB
₽--
|1 $CHILL / INR
₹--
|1 $CHILL / IDR
Rp--
|1 $CHILL / PHP
₱--
|1 $CHILL / EGP
￡E.--
|1 $CHILL / BRL
R$--
|1 $CHILL / CAD
C$--
|1 $CHILL / BDT
৳--
|1 $CHILL / NGN
₦--
|1 $CHILL / UAH
₴--
|1 $CHILL / VES
Bs--
|1 $CHILL / PKR
Rs--
|1 $CHILL / KZT
₸--
|1 $CHILL / THB
฿--
|1 $CHILL / TWD
NT$--
|1 $CHILL / CHF
Fr--
|1 $CHILL / HKD
HK$--
|1 $CHILL / MAD
.د.م--