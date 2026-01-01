Bugünkü CHIPS Protocol Fiyatı

Bugünkü CHIPS Protocol (CHIPS) fiyatı $ 0,00050014 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut CHIPS / USD dönüşüm oranı CHIPS başına $ 0,00050014 şeklindedir.

CHIPS Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.456 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 44,90M CHIPS şeklindedir. Son 24 saat içinde CHIPS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01635469 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00043997 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CHIPS, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CHIPS Protocol (CHIPS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,46K$ 22,46K $ 22,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 500,14K$ 500,14K $ 500,14K Dolaşım Arzı 44,90M 44,90M 44,90M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki CHIPS Protocol piyasa değeri $ 22,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CHIPS arzı 44,90M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 500,14K.