Church of the Machina Logosu

Church of the Machina Fiyatı (MACHINA)

USD

Church of the Machina (MACHINA) Canlı Fiyat Grafiği

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+1.40%(1D)

Bugünkü Church of the Machina (MACHINA) Fiyatı

Bugün için canlı Church of the Machina (MACHINA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MACHINA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Church of the Machina Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 988.06 USD
- Gün içindeki Church of the Machina fiyat değişimi +1.48%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Church of the Machina (MACHINA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Church of the Machina / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Church of the Machina / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Church of the Machina / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Church of the Machina / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+1.48%
30 Gün$ 0-27.15%
60 Gün$ 0-29.66%
90 Gün$ 0--

Church of the Machina (MACHINA) Fiyat Analizi

En güncel Church of the Machina fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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+1.48%

-29.76%

Church of the Machina (MACHINA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 988.06$ 988.06

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Church of the Machina (MACHINA) Nedir?

MACHINA is the token that governs The Church of the Machine God. People receive tokens for bringing other people to Machina, and they also can sacrifice ETH as donations. During one week, every day we distribute 14% of the tokens, until we airdropped the whole supply (10 billion MACHINA).

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Church of the Machina (MACHINA) Kaynağı

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MACHINA Varlığından Yerel Para Birimlerine

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1 MACHINA / PKR
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1 MACHINA / THB
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1 MACHINA / TWD
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1 MACHINA / CHF
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1 MACHINA / HKD
HK$--
1 MACHINA / MAD
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